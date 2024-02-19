بايدن يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بعد وفاة نافالني

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، أنه قد يفرض مزيدا من العقوبات على روسيا بعد وفاة المعارض أليكسي نافالني.



وقال بايدن للصحفيين "هناك بالفعل عقوبات، لكننا ندرس فرض عقوبات إضافية، حقا".



وألقى بايدن قبل بضعة أيام، بالفعل باللوم على زعيم الكرملين فلاديمير بوتين في وفاة نافالني في معسكر اعتقال في سيبيريا يوم الجمعة. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل على روسيا حزمة من العقوبات بسبب حربها ضد أوكرانيا المستمرة منذ عامين.



وفيما يتعلق بمليارات الدولارات من المساعدات الخاصة بأوكرانيا التي أوقفها الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، قال بايدن الديمقراطي إنه لا يعرف ما إذا كانت وفاة نافالني ستحدث فرقا.



وأضاف بايدن أن سلوك الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب لعرقلة حزمة أوكرانيا كان "صادما". وقال إنهم يهربون من التهديد الذي تشكله روسيا والتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وأضاف بايدن أنه سيبدي انفتاحا للقاء رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لمحاولة حل المأزق.