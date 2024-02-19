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وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بصدد الموافقة على نشر مهمة بحرية في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
د ب أ
نشر في: الإثنين 19 فبراير 2024 - 9:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 فبراير 2024 - 9:31 ص

من المقرر أن يعطي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين، الموافقة النهائية على نشر مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي تهدف لحماية حركة الملاحة من الحوثيين في البحر الأحمر.

وتتضمن المهمة البحرية، التي يطلق عليها اسم "أسبايدس" نسبة إلى الكلمة اليونانية القديمة التي تعني "درع"، إرسال سفن حربية أوروبية وأنظمة إنذار مبكر محمولة جوا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

وسيكون لدى سفن مهمة أسبايدس أوامر بإطلاق النار على المسلحين فى حالة تعرضها للهجوم أولا، ولن يُسمح لها بإطلاق النار بشكل استباقي. ومن المقرر أن تكون قيادة العمليات في مدينة لاريسا اليونانية.

وكان مسلحون حوثيون قد نفذوا من اليمن هجمات على السفن في المنطقة فيما يقولون إنه رد على العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

ويعاني اقتصاد الاتحاد الأوروبي من ضرر أيضا: حيث قال المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي باولو جنتيليوني للصحفيين يوم الخميس الماضي إنه "في ظل تغيير مسار حركة الملاحة عبر البحر الأحمر، زادت مواعيد تسليم الشحنات بين آسيا والاتحاد الأوروبي بمقدار 10 إلى 15 يوما، وقد ارتفعت تكاليف هذه الشحنات بنحو 400%".


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