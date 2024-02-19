العراق يقدم طلبا لاستضافة القمة العربية لعام 2025

أعلن العراق، اليوم الإثنين، أنه قدم طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان صحفي، "نظراً لاستعادة دور العراق المستحق إقليميا وعالمياً وانسجاماً مع توجه الحكومة نحو تعزيز موقعه ونقل الصورة الحقيقة الإيجابية عنه والتي بدأت تترسخ بدلاً عن تلك المشوهة، بسبب الظروف الصعبة التي استطاع بلدنا العريق تجاوزها بهمة وتضحيات أبنائه، قدم العراق طلباً لاستضافة القمة العربية لعام 2025 في بغداد".

وأضاف: "تسعى الحكومة إلى استكمال مقومات هذه الاستضافة بما يناسب الضيوف من قادة الدول العربية وفقا للأعراف الدبلوماسية وبما يتلائم مع مكانة البلد المستضيف وسمعته".

وذكر أن الحكومة العراقية "شرعت بتهيئة وتامين المستلزمات الضرورية لذلك وأن العزلة التي عانى منها العراق إبان نظام الحكم الديكتاتوري، وحربنا ضد الإرهاب طيلة الحقبة الماضية لم تتح الفرصة لتأهيل البنى التحتية الأساسية للدولة بما يسمح باستضافة الأحداث الإقليمية والعالمية الهامة والكبيرة مما فوت فرصاً كثيرة كان من الممكن أن يلعب فيها العراق دوراً فاعلاً ومؤثراً على الساحة الدولية".

وكان العراق قد استضاف آخر قمة عربية في بغداد في شهر مارس عام 2012.