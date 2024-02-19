150 متسابقا يشاركون بسباق الهجن في نخل بشمال سيناء

تستعد وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لسباقات الهجن، لتنظيم مسابقة تنشيطية لسباقات الهجن بمضمار العودي في نخل بشمال سيناء.

وأوضح بيان مجلس مدينة نخل، أن المكان محدد في المنطقة الواقعة بين طريق الأربعين مدخل الكنتلا، بمفارق رأس النقب على يسار الطريق الدولي نخل رأس النقب.

وأشار البيان، إلى أن السباق يقام للمرة الأولى منذ إنشاء المضمار في عام 2010، حيث يشارك في المسابقة جميع القبائل من شمال وجنوب سيناء؛ ليتواجد ما لا يقل عن 150 متسابقًا.

فيما ستقدم الجوائز للفائزين من الاتحاد المصري لسباقات الهجن للعشرة الفائزين الأوائل، وذلك في حضور وزارة الشباب والرياضة والجهاز التنفيذي، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والمشايخ والعواقل والمواطنين.