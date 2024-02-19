انطلاق المشروع القومي سفراء ضد الفساد للعام السابع على التوالي في المنيا

صرح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن اليوم الإثنين، انطلقت أولى فعاليات المشروع القومي لتصحيح المفاهيم وسبل مكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد"، بالتعاون مع جمعية تنمية وطن للمجتمعات المحلية.

وأوضح أن فعاليات اليوم تضمنت مرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الجديدة من طلائع ونشء محافظة المنيا الذين تقدموا من خلال التسجيل على اللينك الذي تم نشره على صفحة سفراء ضد الفساد وصفحة وزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للبرامج والمشروعات".



وأضاف أنه تم تنفيذ المقابلات اليوم الإثنين، بمركز شباب ماقوسة بحضور عبير حسان مدير إدارة تنمية النشء، وسامح مصطفى متابع المشروع، ومروة مخلوف منسقة المشروع داخل المحافظة، وصباح أحمد إداري المشروع بالمركز.

وتقدم اليوم أكثر من 50 طليعًا وطليعة أصحاب المرحلة السنية من 15 إلى 18 سنة لاختيار أفضل 30 طليعًا وطليعة، فيما سيتم تنفيذ ورش العمل عليهم في المرحلة الثانية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المشروع يهدف إلى تمكين الطلائع بمراكز الشباب والمدارس المختلفة لمقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من الطلائع بمحافظات مصر المختلفة كسفراء وميسرين، والتعلم عن طريق الأقران ليصبحوا أداة بناء للوطن، وليست وسيلة هدم، والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا بمحافظات مصر، وتعزيز روح الولاء والانتماء للمؤسسات الشبابية والتربوية ولأسرهم مما يولد لديهم حب الوطن والتغيير الإيجابي للأفضل، وتمكين جيل جديد من طلائع مصر لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل المجتمع المصري لخلق مجتمع مصري متماسك.