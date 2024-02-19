التحقيق في وفاة عامل أسفل أنقاض برج سكني ببني مزار



قررت النيابة العامة بمدينة بني مزار، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أسفل أنقاض سقف برج سكني سقط صباح اليوم في مدينة بني مزار، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة، قد أعلنت أنه تم انتشال جثة "ض، س، م، ب، 23 سنة"، مقيم بمركز مطاي، إلى مشرحة مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبه كلف المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، فريق من النيابة العامة بمركز بني مزار، للتحقيق في الواقعة، ومدي حصول مالك البرج، على ترخيص بناء من عدمه، وسماع شهود العيان، وأقوال أسرة العامل المتوفي، والعاملين الاثنين المصابين في الحادث.

وكان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، قد تلقي اليوم، إخطارا من الرائد محمد ندا، بانهيار سقف برج سكني بمدينة بني مزار، أثناء القيام بأعمال الصب للسقف.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، برئاسة العميد، مصطفي دعبس، مدير الحماية المدنية بالمحافظة، وتبين انهيار سقف برج سكني، بطريق الساحة الشعبية، أثناء صب السقف، مما تسبب في إصابة كل من "محمد.ر، 26 سنة" "أحمد.ح، 36 سنة"، مقيمين بمركز مطاي، والبحث عن ثالث"سيد.م، 35 سنة"، مقيم بمركز مطاي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، بمعرفة المقدم محمد علاء مأمور مركز شرطة بني مزار، وتولت النيابة العامة التصرف.