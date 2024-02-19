قطر: نتنياهو يحاول تأخير صفقة التبادل وإطالة أمد الحرب

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قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يطالب فيها دولة قطر بالضغط على حركة (حماس) لإطلاق سراح المحتجزين، ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب.

وأكد أن قطر كانت ملتزمة منذ اليوم الأول بجهود الوساطة وإنهاء الأزمة وتحرير المحتجزين، مشيرا إلى أن نتنياهو يعرف ذلك.

وأضاف أن الهدنة الإنسانية التي حررت 109 محتجزين إسرائيليين أثبتت أن التفاوض هو الحل الوحيد لإعادتهم وإنهاء التصعيد.

ورفض الأنصاري اتهامات نتنياهو التي وصفها بـ"الخاوية" حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وانتقد الأنصاري أن نتنياهو صوّر الجهود القطرية وكأنها تمويل لحركة حماس، رغم علمه أنها تتم بالتنسيق مع إسرائيل والأطراف المعنية.

كما أكد مضي قطر بجهود الوساطة وعدم الالتفات لتصريحات قال إن هدفها هو الهروب من أزمات سياسية، مطالبا نتنياهو بالتركيز على المفاوضات بما يخدم أمن المنطقة وينهي المأساة المتواصلة باستمرار الحرب.