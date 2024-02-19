عصام عمر: أقدم شخصية جادة بمسلسل مسار إجباري وسعيد بالتعاون مع أحمد داش

أعرب الفنان عصام عمر، عن سعادته بالمشاركة مع الفنان أحمد داش، في مسلسل «مسار إجباري»، مشيرًا إلى أن «داش شخصية لطيفة جدًا».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين: «أحمد شخصية على طبيعتها وسجيتها ولطيف، كنت أحبه قبل العمل ولما عرفته حبيته أكثر».

وأشار إلى أنه يقدم في المسلسل شخصية جادة تتسم ببعض «التكبر» على المحيطين به، قائلًا إن «الحياة على مدار الحلقات تعلمه درسًا قاسيًا».

وأضاف: «الحياة تدخل الإنسان في مسار إجباري حتى يتحول ويكتشف نفسه، والشخصية التي أقدمها في المسلسل تُقرر بمرور الأحداث أن تُبدي مصلحة عامة على مصلحتها الخاصة وحلمها، خاصة لما يكون متعلق في رقبتك عائلة وأخوة».

مسلسل «مسار إجباري» معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

العمل من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وبسمة، وجوري بكر، ومي الغيطي، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.