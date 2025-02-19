3 أهداف تفصل محمد صلاح عن إنجاز جديد مع ليفربول

يسعى محمد صلاح، نجم ليفربول، لتحقيق إنجاز قياسي جديد مع الريدز، عندما يلاقي أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويفصل محمد صلاح هدفين فقط عن معادلة الرقم التاريخي لجوردون هودسون في قائمة الهدافين التاريخين لليفربول عبر التاريخ.

ويتواجد صلاح في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 239 هدفا، بفارق هدفين فقط عن هودسون صاحب المركز الثالث برصيد 241 هدفا.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخين لليفربول على النحو التالي:

إيان راش 346 هدفا

روجر هانت 285

جوردون هودسون 241

محمد صلاح 239

بيلي ليديل 228

ستيفن جيرارد 186

روبي فاولر 183

كيني دالجليش 172

مايكل أوين 158

هاري تشامبرز 151