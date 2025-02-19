ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتوسيع الوصول إلى التلقيح الصناع

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى توسيع الوصول إلى التلقيح الصناعي وخفض تكاليفه.

كما أصدر ترامب مذكرة رئاسية دعا فيها الحكومة إلى "متطلبات الشفافية الجذرية"، والتي قال إنها قد تخفض التكاليف الباهظة.

ودعا ترامب، خلال حملته الانتخابية، إلى توفير التغطية الشاملة لعلاجات التلقيح الصناعي بعدما ساعد مرشحوه للمحكمة العليا في إلغاء قضية "رو ضد وايد"، التي أدت إلى موجة من القيود في الولايات، يقودها الجمهوريون، بما في ذلك بعض الولايات التي هددت بالحد من الوصول إلى التلقيح الصناعي من خلال محاولة تعريف الحياة بأنها تبدأ من لحظة الحمل.

كما وقع ترامب، في مقر إقامته وناديه في فلوريدا، مار-إيه-لاجو، أمس الثلاثاء، أمرا تنفيذيا آخر بالإضافة إلى المذكرة الرئاسية.

وحدد الأمر التنفيذي الثاني وظائف الرقابة التي يضطلع بها مكتب الإدارة والميزانية، في حين تفرض المذكرة على الحكومة تقديم تفاصيل حول "الهدر والاحتيال والإساءة"، التي تم العثور عليها، بينما تسعى وزارة كفاءة الحكومة، التي يشرف عليها الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى خفض الإنفاق الحكومي.