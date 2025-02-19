تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

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يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مباراة مهمة أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، في «إياب» الملحق المؤهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «سانتياجو برنابيو».

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي في مباراة اليوم من أجل بلوغ دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يلزم مانشستر سيتي تحقيق الانتصار من أجل التأهل، ويتأهل الفائز لمواجهة بايرليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني في دور الـ16.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: أسينسيو، تشواميني، ميندى، فالفيردى.

خط الوسط: كامافينجا، سيبايوس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.