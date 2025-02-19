كييف تعلن إسقاط 106 من أصل 167 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 106 من أصل 167 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 167 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريول، وبريانسك، وكورسك، وميلروفو، وشاتالوفو، وبريمورسكو - أختارسك، فضلا عن صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر - إم/كيه إن - 23" تم إطلاقهما من منطقة فورونيج على منطقة سومي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأربعاء، أسقطت القوات الأوكرانية 106 طائرات مسيرة هجومية من طراز شاهد، وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيهيف وتشيركاسي وكييف وكيروفوهراد وخميلنيتسكي وجيتومير ودنيبروبتروفسك وزابوريجيا وخيرسون وأوديسا وميكوليف.

واختفت 56 طائرة مسيرة خداعية من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفادت تقارير، بوقوع أضرار في مناطق أوديسا وكييف وسومي وتشيركاسي وزابوريجيا نتيجة للهجوم المعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.