 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة تل بالضفة الغربية ويعتقل 5 فلسطينيين - بوابة الشروق
الأربعاء 19 فبراير 2025 9:31 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة تل بالضفة الغربية ويعتقل 5 فلسطينيين

وكالة الأنباء القطرية
وكالة الأنباء القطرية
رام الله -قنا
نشر في: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 8:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 فبراير 2025 - 8:44 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، خمسة فلسطينيين على الأقل، خلال اقتحامها بلدة تل في نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة مواطن في قدمه بشظية رصاص وآخرين بالاختناق.

جدير بالذكر أن عمليات الاعتقال في الضفة الغربية تصاعدت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023 بشكل كبير ولافت في مختلف المحافظات، وطالت الآلاف من الشبان لتشكل أبرز أدوات "سياسة العقاب الجماعي" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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