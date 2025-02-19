الاستخبارات الروسية: كييف تخطط لتنفيذ هجمات ضد بعثات روسية في أوروبا لتعطيل المفاوضات

ذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أحد الخيارات التي تدرسها كييف لعرقلة المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ينطوي على تنفيذ سلسلة من الهجمات، ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في أوروبا.

وقال المكتب الصحفي: "بحسب المعلومات المتاحة للأوروبيين، فإن أحد الخيارات التي يدرسها النظام الأوكراني لتعطيل المفاوضات (الروسية - الأمريكية)، ينطوي على تنفيذ سلسلة من الهجمات، ضد البعثات الدبلوماسية الروسية في الدول الأوروبية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الثلاثاء، انتهاء أعمال الجلسة الأولى من المحادثات الروسية - الأمريكية، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، للصحفيين: "موسكو ترى نية جادة لدى الإدارة الأمريكية لمناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، وتتابع عن كثب تصريحات واشنطن".