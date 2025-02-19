جامعة الأقصر تشارك في النسخة السادسة من مهرجان ألعاب جامعات الجنوب

شارك وفد من جامعة الأقصر يضم 30 طالبًا وطالبة، بينهم 16 طالبة، في فعاليات النسخة السادسة من مهرجان ألعاب جامعات الجنوب للعام الجامعي 2024-2025، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في المدينة الشبابية الدولية بالطود في الأقصر.

وأكد الدكتور وائل الصغير، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، أن المهرجان مثل منصة رياضية وثقافية تجمع طلاب الجامعات من مختلف المحافظات، لتعزيز الروح الرياضية، وترسيخ قيم التآخي والانتماء للوطن.

وأشار إلى أن المهرجان شارك في نسخته هذا العام 300 طالب وطالبة يمثلون 9 جامعات هي: "المنيا، سفنكس، أسيوط، سوهاج، جنوب الوادي، أسوان، وزارة التعليم العالي، الوادي الجديد، والأقصر".

وأضاف أن المنافسات شهدت مواجهات قوية في عدة ألعاب رياضية، منها: خماسي كرة القدم (بنات)، والكرة الطائرة (بنين– بنات)، وكرة السلة (بنين– بنات)، وتنس الطاولة (بنين– بنات).

واستطرد أن جميع المباريات أقيمت على ملاعب المدينة الشبابية بالطود، حيث تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وتوزيع الجوائز والميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة.