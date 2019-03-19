المحكمة العليا الأمريكية تقضي بإمكانية احتجاز المهاجرين المقرر ترحيلهم

منحت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا في موقفه المتشدد تجاه المهاجرين، حيث أصدرت حكما، بفارق طفيف في عدد الأصوات، يجعل من الأسهل للسلطات الاتحادية احتجاز المهاجرين ذوي السجلات الاجرامية الذين تقرر ترحيلهم.

وصدر الحكم من أعلى محكمة أمريكية اليوم الثلاثاء بموافقة خمسة من أعضاء المحكمة مقابل رفض أربعة، بعد أن تفوقت الأغلبية من المحافظين.

ويبطل هذا الحكم قرارا من المحكمة الأدنى بأن احتجاز المهاجرين لابد أن يتم خلال 24 ساعة من إطلاق سراحهم من السجن بعد قضاء فترة عقوبتهم على الجرائم.

وكانت الأغلبية تشعر ان هذا الحكم يضع عبئا غير مبرر على السلطات.

واستند القاضي ستيفن براير، في موقفه المعارض للحكم نيابة عن الأقلية، بأن الأشخاص " في هذه الحالة يمكن أن يتعرضوا للسجن لأشهر، وفي بعض الأحيان لأعوام، بدون إمكانية إطلاق سراحهم". وقد يحدث هذا حتى إذا ارتكب المهاجر مجرد جريمة بسيطة.

وحذر براير من أن المهاجرين الذين يواجهون الترحيل يمكن في النهاية أن يحصلوا على حريتهم - وبالتالي، فإن احتجازهم كإجراءات مستمرة يمكن أن يتسبب في تحديات قانونية جديدة.

ومنذ توليه الرئاسة، عمل ترامب بشكل متزايد لفرض قيود على الهجرة، كما اتخذ مواقف متشددة بشأن تنفيذ القواعد المنظمة للهجرة داخل الولايات المتحدة.