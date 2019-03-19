الرئيس القبرصي يبحث مع وزير الخارجية اليوناني القضايا الإقليمية والدولية

بحث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس خلال لقائه -اليوم الثلاثاء- وزير الخارجية اليوناني جيورجوس كاتروجالوس في نيقوسيا العلاقات الثنائية بين البلدين ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الشئون الأوروبية والدولية - وذلك في أول زيارة رسمية لوزير الخارجية اليوناني إلى نيقوسيا بعد توليه منصبه.

ووصف الرئيس القبرصي - في تغريدة عبر موقع "تويتر" - بثتها وكالة الأنباء القبرصية - اللقاء بأنه بناء، مشيرا إلى أن البلدين تجريان مشاورات مستمرة، وأن هناك تنسيقا تاما بينهما.

حضر الاجتماع، وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، برودروموس برودرومو، والسفير اليوناني لدى قبرص إلياس فوتوبولوس، وسفير قبرص لدى اليونان، كيرياكوس كينيفيزوس.