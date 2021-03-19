روسيا تزود أسطولها البحري بـ3 غواصات نووية

أعلن قائد الأسطول البحري الروسي، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أنه سيتم تعزيز القوات البحرية الروسية بثلاث غواصات نووية قبل نهاية الجاري.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، اليوم الجمعة، عن إيفمينوف، قوله "إن الغواصة النووية المخصصة للمهمات الاستراتيجية "كنياز أوليج"، بالإضافة إلى الغواصتين "كازان" و"نوفوسيبيرسك"، ستدخل الخدمة في نهاية العام الجاري".

وأضاف: "لقد تسلم الأسطول البحري الروسي أول غواصة خاصة بالمهمات الاستراتيجية من نوع "كنياز أوليج" في يونيو من العام الماضي، وهي مزودة بـ 16 صاروخا باليستيا من نوع بولافا".