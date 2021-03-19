الزمالك يهزم الزهور ويواصل صدارة دوري محترفي اليد

نجح الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسين زكي، في الفوز على نظيره الزهور والذي يقوده فنيًا وائل عبد العاطي،بنتيجة 35 - 32، في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 - 2021.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الزمالك بنتيجة 19 - 16، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال الشوط الثاني.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة ، وحضر لقاء المستشار هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بادارةالنادى والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد السابق.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك في الجولة المقبلة مع نظيره الأولمبي، فيما يواجه الزهور نظيره سبورتنج السكندري.

ويقود الزمالك حسين زكي مديراً فنيا وحسن يسرى مدربا عاما وأبوبكر مدربا لحراس المرمي وعمرو علي طبيب الفريق واحمد صلاح مدرب أحمالوحمادة عبد الباري المدير الادارى.