ضبط متهم بحيازة 60 طربة من مخدر الحشيش في الإسكندرية

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، شخص، "له معلومات جنائية مُسجلة"؛ لاتهامه بحيازة 60 طربة من مخدر الحشيش، تزن 6 كيلو جرامات، بقصد الاتجار.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع الجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية حول قيام شخص، بالاتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبطه.

وجاءت عملية الضبط، عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش، على عملائه، وبتقنين الإجراءات وإعداد كمين له، ألقي القبض عليه، في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية.

وبتفتيش المقبوض عليه عثر بحوزته على المضبوطات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته، أقرا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بالعملاء.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.