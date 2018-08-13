السجن 6 أعوام لمتهم بحيازة 41 لفافة لمخدر الهيروين في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الخميس، نجار، يدعى "خ.ا.ع"، 41 عامًا، بالسجن 6 أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة 41 لفافة لمخدر الهيروين، وذلك في القضية رقم 32284 لسنة 2020 جنايات أول المنتزه.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه؛ يفيد القبض على المقضي بحقه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

كشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتم إعداد كمين له وإلقاء القبض عليه، وبتفتيشه، عثر بحوزته على 41 لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض "كتر"، وهاتف محمول.

وبمواجه المتهم في محضر الضبط الأولي، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه، والسلاح لحماية نشاطه، فتم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض القضية على النيابة العامة، قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حُكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: طارق حافظ، ووائل الشربيني، وسكرتارية: فايز القطعاني، ومصطفى أبو يسر.