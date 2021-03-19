وفاة رائد لبيب مخرج «الكاميرا الخفية» بعد صراع مع المرض

أعلنت الكاتبة داليا المسلمانى، زوجة المخرج رائد لبيب، وفاته اليوم الجمعة، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

وعلقت الكاتبة داليا المسلمانى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى قائلة: "ضهرى اتكسر، ربنا يرحمك يا رائد ويصبرنى على فراقك يا ملاك".

وكان المخرج الراحل تدهورت حالته الصحية الأيام الماضية، بعد دخوله المستشفى، ونقله إلى العناية المركزة.

يذكر أن رائد لبيب اشتهر بتقديم برنامج المقالب «الكاميرا الخفية» للفنان الراحل إبراهيم نصر، كما قدم عدداً من المسلسلات أبرزها «هند والدكتور نعمان، مسألة كرامة، أحلام نبيلة، المخبر الخاص، وعائلة حاحا»، بدأت مسيرته الفنية فى أواخر السبعينيات من خلال مشاركته كمخرج مساعد فى العديد من الأعمال، منها مسلسل «حكاية ميزو» عام 1977، وكانت أول أعماله كمخرج عام 1984 من خلال مسلسل «دموع الشموع».