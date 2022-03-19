الرئيس الأوكراني يدعو روسيا إلى محادثات جدية لتجنب خسائر طويلة المدى

وجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نداء إلى موسكو؛ دعاها فيه إلى إنهاء الحرب والجنوح للسلام، محذرا إياها في الوقت ذاته من "خسائر طويلة المدى"، في حال استمرّت عملياتها على الأراضي الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني في رسالة عبر الـ"فيديو" الليلة الماضية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية، إن إجراء محادثات جدية بشأن السلام والأمن فى أوكرانيا يُمثل "الفرصة الوحيدة لروسيا لتقليل الضرر الناجم عن أخطائها".

وأشار إلى أنه "حان الوقت للاجتماع والنقاش. حان الوقت لاستعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا"، مضيفا "يجب إنهاء الحرب. مقترحات أوكرانيا مطروحة على الطاولة".

يأتي هذا في وقت دخلت فيه العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يومها الـ24؛ حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار غربي في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.