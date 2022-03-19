رئيس الشيشان: وصول كتيبة متطوعين إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية الروسية

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وصول ما أسماها "كتيبة متطوعين" من جمهورية الشيشان إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية التي تجريها روسيا هناك.

ونشر قديروف على حسابه في تطبيق "تيلجرام"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر النائب في مجلس الدوما الروسي عن الشيشان آدم دليمخانوف (وهو من أقارب قديروف)، وهو يلقي كلمة أمام هؤلاء المقاتلين الشيشانيين المتطوعين للقتال إلى جانب الجيش الروسي.

وقال قديروف إن المقاتلين الشيشانيين يشاركون منذ البداية في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويكافحون من أسماهم "مسلحي الكتائب القومية"، لافتًا إلى أن آلاف المتطوعين من الجمهورية يتطلعون إلى مساعدة أشقائهم، وفق تعبيره.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها.