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فرط فرايبورج في فرصة احتلال المركز الثالث بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، ولو بصورة مؤقتة، وذلك عقب سقوط في فخ التعادل السلبي أمام مضيف جرويتر فورت، اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من المسابقة.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث، والذي سيحل ضيفا غدا على فريق فولفسبورج.

على الجانب الأخر، رفع فورت رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز هيرتا برلين على هوفنهايم 3 / صفر.

وتقدم نيكلاس ستارك لهيرتا برلين في الدقيقة 39، قبل أن يضيف إسحاق بلفوضيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، فيما سجل لوكاس توسارت الهدف الثالث في الدقيقة 74.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 44 نقطة في المركز السادس.

واكتسح ماينز ضيفه أرمينيا بيلفيلد 4 / صفر، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتقدم جوناثان بوركاردت لماينز في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف موسى نياخات الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 75 سجل بوركاردت الهدف الثالث لماينز من ضربة جزاء، وبنفس الطريقة سجل ماركوس إنفرجتسين الهدف الرابع في الدقيقة 79.

ورفع ماينز رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أرمينيا بيلفيلد عند 25 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وخطف شتوتجارت فوزا مثيرا على ضيفه أوجسبورج 3 / 2.

وتقدم أوجسبورج عن طريق أندريه هان في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك والديمار أنتون التعادل لشتوتجارت في الدقيقة 44، وبعده بدقيقة واحدة سجل مايكل جريجوريتش الهدف الثاني لأوجسبورج.

وعاد شتوتجارت لتسجيل هدف التعادل عبر عمر مرموش في الدقيقة 79، قبل أن يضيف زميله تياجو توماس الهدف الثالث في الدقيقة 85.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد أوجسبورج عند نفس الرصيد في المركز الخامس عشر، مع تفوق شتوتجارت في فارق الأهداف.