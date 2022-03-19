«مصر فوق الجميع» في حفل تخريج شباب «ابدأ حلمك» ببورسعيد

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حفل تخرج دفعة جديدة من شباب "ابدأ حلمك"، وذلك من خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة بقصر ثقافة بورسعيد في ختام الورشة الفنية، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضمت 51 متدربا.

قدم شباب الورشة في الحفل أغنية "مصر فوق الجميع" التي تفاعل معها الجمهور، وهي للفنان الموسيقار الراحل محمد فوزي، أشعار وتأليف عبد العزيز سلام، وذلك إلى جانب تقديم عرض مسرحي بعنوان "مش مهم" من نتاج الورشة، أبرز من خلاله المتدربين مواهبهم في الأداء.

وفي ختام الحفل سلمت الوزيرة شهادات التخرج، وأعلنت عن اعتماد الدفعة كفرقة نوعية تابعة للهيئة.

كذلك أعلنت الوزير عن تدشين الدفعة الثالثة للمبادرة، مؤكدة أن تخريج الدفعات السابقة من مشروع "ابدأ حلمك" بالمحافظات يُجسد مواصلة جهود تنفيذ استراتيجية الدولة لاكتشاف النابغين والموهوبين بما يساهم فى بناء الشخصية وتعزيز قيم الانتماء، مضيفة أنه يستهدف تأصيل تحقيق العدالة الثقافية وتقديم الخدمات الفنية والثقافية المتنوعة لجميع شرائح المجتمع بكل أرجاء الوطن، وأشادت بالمستوى الفني للمتدربين من أبناء بورسعيد.

وشددت الوزيرة على ضرورة دعم واتاحة الفرصة للمميزين منهم لخلق جيل جديد قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري.

وأشاد الغضبان، بتحقق الحلم بوتيرة متسارعة مبديا فخره بأبناء المحافظة من خريجي الدفعة، كما ثمن جهود الثقافة في أحداث حالة من الحراك الفني غير المسبوق والذي تشهده مصر حاليا قائلا إن الثقافة والفنون تحولت من إطار النظرية والكتب إلى أرض الواقع ممثلة في الشباب.

ووجه الشكر لوزيرة الثقافة، على جهودها التنويرية المتميزة في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بمحافظة بورسعيد وأقاليم مصر والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبناءها المبدعين، مؤكدا أن مشروع "ابدا حلمك" احد الخطط الجاذبة للمواهب المتميزة من مختلف الفئات العمرية.

وفي كلمته أشار هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، إلى الاستمرار في المشروع، وتطويره والارتقاء بمضمونه برعاية وزارة الثقافة، واستكمال هذه المرحلة بمحافظات الجيزة وكفرالشيخ وأسوان يعقبها مباشرة تدشين مرحلة جديدة بمحافظات سوهاج، شمال سيناء، العريش، البحيرة، والمنيا.

ووجه الشكر للمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع وفريق المدربين المشاركين، لمياء انور تدريب درامى، المهندس عمرو الأشرف سينوغرافيا، أحمد حمدي رؤوف تدريب موسيقى وغناء، مناضل عنتر أداء حركي، وأحمد مبارك تدريب وتمثيل.