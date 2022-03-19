العراق: ضبط إرهابيين غرب نينوي وشرق الأنبار

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس الجمعة، من ضبط إرهابيين غرب مدينة نينوي وشرق مدينة الأنبار.

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، القبض على الإرهابي المكنى أبو مروان غرب نينوي.

وقالت المديرية -في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"- إنه بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومات الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 21 تم القبض على الإرهابي المكنى (أبو مروان) بعد نصب كمين محكم له في قرية الصالحية التابعة لناحية تل عبطة.

وأضافت أن "الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مشيرة إلى تسليمه لجهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

في سياق متصل، أعلن الجيش العراقي، اليوم، إلقاء القبض على متهم بالإرهاب شرق الأنبار، مشيرا إلى أن قوة من الأمن ألقت القبض على المتهم (س ع م) وفق أحكام المادة 4 إرهاب في نطاق عمليات شرق الأنبار.