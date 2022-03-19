حرب روسيا ضد أوكرانيا تهمن على قمة هندية يابانية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين في نيودلهي إن الدول الديمقراطية مثل الهند واليابان يجب أن تعزز تعاونها، فيما هيمنت حرب روسيا ضد أوكرانيا على القمة بين رئيسي وزراء البلدين.

وذكر كيشيدا عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه لا يجب السماح بتغيير الحدود بالقوة، وأن هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدولة المجاورة له "خطير" و "هز النظام العالمي". وعلى النقيض من ذلك التزم مودي فى تصريحاته بالتركيز على الشؤون الاقتصادية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ويقوم كيشيدا بزيارة تمتد يومين إلى الهند تنتهي غدا الأحد.

وعمقت الدولتان روابطهما الأمنية على مدار السنوات القليلة الماضية وهما عضوتان فيما يسمى بالحوار الأمني الرباعي إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. ويتشارك الجانبان المخاوف من السلوك الواثق والقوى المتزايد للصين في المنطقة.