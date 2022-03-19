العراق: 3 حالات وفاة و218 إصابة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة في العراق، اليوم السبت، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 25ألفا و127حالة .

وقالت الوزارة ، في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 218 إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 315ألفا و791إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 666 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 272ألفا و463.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية تسعة آلاف و414 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 10 ملايين و220 ألفا و154 شخصا .