حرائق تخرج عن السيطرة في واحة العوينات جنوب غربي ليبيا

• رئيس المجلس المحلي لشباب العوينات صالح محمد سوسم قال إنهم اضطروا لاستخدام سيارات الصرف الصحي لإطفاء النيران

تشهد واحة العوينات جنوب غربي ليبيا، منذ صباح السبت، حرائق واسعة ومتسارعة اندلعت في المناطق الزراعية بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وامتدت سريعًا إلى الأحياء السكنية.

وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن الحرائق خرجت عن السيطرة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان في ظل غياب فرق الإطفاء المتخصصة.

وأضافت الوكالة: "الحرائق اشتعلت داخل المزارع بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك قبل أن تنتقل بسرعة إلى المناطق السكنية المجاورة، وسط غياب واضح لفرق الإطفاء المتخصصة".

وأرجعت الوكالة تفاقم الوضع إلى جفاف الغطاء النباتي، الذي ساهم في تسريع انتشار النيران وتهديد منازل المواطنين، في وقت باتت فيه الجهود المحلية عاجزة عن السيطرة على الحريق.

وناشد رئيس المجلس المحلي لشباب العوينات، صالح محمد سوسم، الجهات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها قوات الشرق، بضرورة التدخل العاجل للسيطرة على الحرائق، التي قال إنها "تهدد بكارثة وشيكة"، وفق ذات المصدر.

وأضاف: "نعتمد حاليا على سيارات الصرف الصحي ومضخاتها في محاولة بدائية لإطفاء النيران، بعد فشل كل النداءات السابقة في توفير آليات متخصصة".

وأكد سوسم، في حديثه مع الوكالة الرسمية، أن المدينة تمر بظروف حرجة جدًا.

وأشار إلى أن "غياب الإمكانيات يزيد من معاناة الأهالي، وأن كل دقيقة تمر تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الممتلكات".

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في فصل الصيف، تشهد بعض المناطق الليبية، ولا سيما في جنوب وغرب البلاد، حرائق متكررة تهدد الغطاء النباتي.

وكانت أحدث تلك الحرائق اندلعت في 9 مارس الماضي، في غابات النخيل بمدينة ربيانة (جنوب شرق).