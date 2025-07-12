رئيس لجنة التجارة الأوروبية: رسوم ترامب الجديدة وقحة ويجب اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة

وصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة.

وقال لانجه، اليوم السبت، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة".

وأضاف أن قيام الرئيس الأمريكي برفع الرسوم الجمركية إلى 30% يعد تصرفا "وقحا ومهينا".

وتابع: "هذه صفعة في وجه المفاوضات. الرغبة الحقيقية في التفاوض لا تبدو على هذا النحو".

وأعرب لانجه عن تأييده لفرض أولى الرسوم الخاصة فوراً على واردات المنتجات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي، واستخدام قوة الكتلة الاقتصادية لتوضيح أن ممارسات ترامب التجارية غير العادلة غير مقبولة.

وأشار إلى ضرورة النظر بجدية في استخدام أداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، والتي قد تشمل، على سبيل المثال، استبعاد الشركات الأمريكية من العقود العامة في دول الاتحاد.

وأوضح لانجه أن الاتحاد الأوروبي كان قد لبى عددا من مطالب ترامب خلال المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي، بما في ذلك الاعتراف بالمعايير وإجراءات التصديق، وتطوير فرص الاستثمار.

كما أشار إلى أن الاتحاد، كدليل على حسن النية، قد علق في البداية جميع الإجراءات المضادة المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن سابقا.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت، في خضم مفاوضات جارية مع الاتحاد الأوروبي، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.

وحذر الرئيس الأمريكي من أنه قد يفرض زيادات إضافية في الرسوم إذا رد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية.