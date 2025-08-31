علي ماهر يظهر في الأهلي مع اقتراب إقالة ريبييرو

ظهر علي ماهر، المدير الفني لسيراميكا كليوباترا في مقر النادي الأهلي، صباح اليوم الأحد، وذلك مع اقتراب إقالة خوسيه ريبييرو، المدير الفني للأحمر.

وتواجد علي ماهر في مقر النادي الأهلي، حيث حضر اجتماع محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، مع عضوي لجنة التخطيط، مختار مختار وزكريا ناصف.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب تواجد علي ماهر، الذي سبق له التواجد كمدرب مساعد في الجهاز الفني للأهلي في فترات سابقة، في اجتماع محمود الخطيب مع لجنة التخطيط.

ويعد علي ماهر من أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب النادي الأهلي في الفترة القادمة، وذلك في ظل النتائج المميزة التي قدمها من قبل مع المصري وسيراميكا كليوباترا.

يُذكر أن محمود الخطيب كان قد استقر مع عضوي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على إقالة الإسباني خوسيه ريبييرو من تدريب الأحمر، في ظل سلسلة النتائج السلبية للفريق، خلال الفترة الماضية.

وكان خوسيه ريبييرو قد تولى تدريب النادي الأهلي في يونيو الماضي، حيث خاض 7 مباريات رسمية، تعادل في 4 منهم، وتلقى الهزيمة مرتين، وفاز في مواجهة واحدة.