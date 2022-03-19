رئيس شعبة العدد والآلات يتفقد المعرض الدولي الخامس لمواد البناء والتشييد

أكثر من 470 شركة متخصصة في مواد ومعدات البناء مشاركة في المعرض الدولي الخامس لمواد البناء

تفقد مصطفى العجواني رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، المعرض الدولي الخامس لمواد البناء والتشييد، والذي يشارك فيه العديد من الشركات العاملة في مجال البناء والتشييد والعدد والآلات والماكينات الصناعية.

وأكد العجواني، أن هناك تكاملا بين الشركات العارضة في كل المجالات، مشيدا بالتنظيم الجيد الذي يحتوي على جميع المنتجات والحلول المناسبة لسوق البناء في مصر والشرق الأوسط.

كما يشارك مصطفى العجواني رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، بجناح في المعرض الدولي الخامس لمواد البناء والتشييد، ويوجد في الجناح أحدث الماكينات الصناعية التي تستخدم في تشكيل المعادن وصناعة الأخشاب وماكينات اللحام.

ويختتم اليوم، المعرض الدولي الخامس لمواد التشييد والبناء؛ والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس.

ويشارك بالمعرض أكثر من 470 شركة متخصصة في مواد ومعدات البناء، مواد التشطيبات والتصميم الداخلي، التكييفات والعزل ومخارج الهواء، ومعدات وتكنولوجيا البناء، المصاعد والسلالم المتحركة، وأغلفة المباني والأدوات المعدنية والأبواب وغيرها.