لاعب إنجليزي سابق: لا مشكلة في رحيل صلاح أو ماني عن ليفربول فلديهم جوتا ودياز

يرى كيفن كامبل لاعب إيفرتون السابق، إنه لا مشكلة حال رحيل محمد صلاح نجم ليفربول وزميله ساديو عن صفوف الفريق.

وقال كيفين كامبل في تصريحات تليفزيونية حول احتمالية رحيل صلاح أو ماني عن ليفربول:"ربما سيرحل صلاح وماني عن ليفربول لكن لا مشكلة، لديهم دييجو جوتا ودياز، لايجب أن يبقى هؤلاء على الدكة".

وأضاف:"برأيي فأن هذا الصيف سيكون نهاية لثلاثي ليفربول فيرمينو وصلاح وماني".

ينتهي تعاقد صلاح الحالي مع ليفربول في 30 يونيو 2023، ولم يتوصل مع الإدارة لاتفاق بعد بشأن تجديد التعاقد.

ويرغب في صلاح في الحصول على راتب أسبوعي يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الريدز بسبب سياسة سقف الأجور التي وضعتها لتجديد عقود لاعبيها.