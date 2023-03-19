الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية والثنائية بين الأردن والجزائر

أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي عمق العلاقات الأخوية والثنائية بين الأردن والجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، في مكتبه بمقر المجلس، اليوم الأحد، السفير الجزائري محمد الشريف كورطة.

وقال الصفدي بمناسبة انتهاء مهام السفير الجزائري كسفير لبلاده في الأردن، إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات متجذرة وتاريخية، وتصب دوما في صالح خدمة البلدين الشقيقين وقضايا أمتنا المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقد شهدت العلاقات الثنائية مؤخراً تطوراً كبيراً عقب لقاء القمة الذي جمع الملك عبد الله الثاني بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وأشاد الصفدي بالدور الكبير الذي قدمه السفير الجزائري خلال سنوات عمله سفيراً لبلاده في الأردن، حيث كانت له بصمات واضحة في تعزيز آفاق التعاون المشتركة في المجالات كافة.

ومن جهته، قال السفير الجزائري، إنه فخور بسنوات عمله في الأردن، وقد لمس محبة وأخوة من الأردنيين كافة للجزائر، لافتاً إلى أنه كان حريصاً طوال فترة عمله على تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وفي لقاء منفصل، التقى الصفدي السفيرة البريطانية بريجيت بريند، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة خاصة البرلمانية منها.

وأكد الصفدي- خلال لقاء السفيرة البريطانية- عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشدداً على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدماً بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة.

وأضاف أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تعزيز منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، ولذا دخلنا المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني شامل يخدم أهداف التنمية.

ومن جهتها، قالت السفيرة البريطانية إن بلادها حريصة على تعزيز آفاق التعاون المشترك، وهي تنظر بأهمية إلى خطوات التحديث التي ينتهجها الأردن، لافتةً إلى الجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين، وتقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.