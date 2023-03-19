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عرضت فضائية «يورونيوز عربية»، مقطع فيديو يرصد إجراء الجيش الكوري الجنوبي والجيش الأمريكي، تدريبات عسكرية مشتركة على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود الكورية الشمالية.

وركز التمرين على نقل مدافع الهاوترز «M777» بطائرات الهليكوبتر، كما أجريت تدريبات جوية مشتركة بعد تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم.

وتضمنت التدريبات التي أطلق عليها اسم «درع الحرية» مقاتلات من طراز F-35A من سلاح الجو الكوري الجنوبي، وقاذفات B-1B، ومقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

كما أطلقت يوم الخميس 16 مارس صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل مواجهة كوريا الشمالية.

وتعتبر بيونج يانج التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بمثابة بروفة على الغزو.