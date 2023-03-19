تاليسكا يرفض التعليق على أنباء رحيله عن النصر السعودي

رفض البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر، التعليق على الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن النادي بعد نهاية الموسم الجاري، وعودته للبرازيل.

وتحدث تاليسكا بعد مباراة فريقه أمام أبها والتي حسمها النصر بالفوز 2/1، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، ، حيث رفض التعليق على هذه الأنباء قائلًا إنه سيعلق فقط على المباراة وما حدث فيها.

وقال تاليسكا إن لاعبي النصر كانوا يدركون صعوبة المباراة لكن الفريق لم يؤد بشكل جيد في الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الفريق دخل الشوط الثاني بقوة وجماعية أكبر وروح قتالية وتركيز.

وعن لقطة رونالدو وإعطائه الكرة لتسديد ركلة الجزاء، قال تاليسكا إن ذلك يعكس احترامًا متبادلًا مضيفًا: "نحن فريق واحد نتعامل كأسرة، الأهم لنا جميعًا هو الفريق، وكل ما نفعله لصالح الفريق".

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف الاتحاد متصدر الترتيب.