قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المحافظات تشهد اليوم الثلاثاء، تحسنًا في الأحوال الجوية مقارنة بأمس، مشيرة إلى أن كميات الأمطار تسقط بكميات أقل.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الثلاثاء، أن فرص الأمطار اليوم، متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية، منوهة أنها قد تكون رعدية أحيانًا.



ولفتت إلى أن فرص الأمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن أنها ضعيفة على محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وبعض الأماكن من سيناء، مؤكدة أنها في المجمل غيرة مؤثر على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.



ونوهت بأن انخفاض الحرارة مستمر اليوم، إذ تسجل العظمى على القاهرة 21 درجة، موضحة أن الطقس مائل للبرودة نهارًا على المحافظات الشمالية ومائل للدفء في المحافظات الجنوبية.



وحذرت من أن الطقس بارد بشكل كبير ليلًا، خاصة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، قائلة إن استمرار نشاط الرياح في معظم المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، يساعد على الشعور بمزيد من البرودة وانخفاض قيم الحرارة.



وأعلنت أن البلاد تتأثر غدًا الأربعاء، بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على ارتفاع مؤقت في قيم الحرارة وتلاشي فرص الأمطار على كل المناطق، ويؤدي إلى استقرار الأحوال الجوية بشكل كبير.



ولفتت إلى أن الفترة الحالية تتسم بتغير حالة الطقس ما بين اليوم والآخر، مناشدة المواطنين استمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، خاصة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، والمتابعة الجيدة للنشرة الجوية.



