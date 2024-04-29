المنيا: مصرع طفل غرقا بمجرى مائي أثناء اللهو في العدوة

لقي طفل مصرعه غرقا، في مجرى مائي "ترعة"، بمدينة العدوة شمال المنيا، أثناء اللعب، وتم تحويله لمستشفى العدوة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع طفل غرقا في مجرى مائي "ترعة" بمدينة العدوة.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهرى، وتبين مصرع الطفل م. أ. ر، 5 سنوات، مقيم بمدينة العدوة، غرقا داخل ترعة، شمال المدينة.

تم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى العدوة المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير مفتش صحة العدوة، وفاه الطفل بإسفكسيا الغرق؛ ما تسبب في توقف القلب والتنفس، وحدوث الوفاة، دون وجود شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة الطفل؛ لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، حسب ما ذكرت التحريات الأمنية الأولية وأكده تقرير مفتش صحة المركز.