يحل المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي الخميس المقبل، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي بمناسبة مشاركته الأخيرة في مهرجان أسوان لسينما المرأة والذي ترأس فيها لجنة تحكيم الفيلم المصري.

يتحدث مشهراوي عن السينما الفلسطينية ومشروعه الذي يحمل عنوان "السينما من المسافة صفر" والذي أنتج فيه بمساعدة العديد من الفنانين والمخرجين الفلسطينيين أفلاما متنوعة من أرض الواقع في الأراضي الفلسطينية.

ويعرض البرنامج أجزاء من تلك الافلام تعرض لأول مرة تليفزيونيا وتحدث مشهراوي عن قصة كل فيلم منها وحكايته وصناعه والحدث الذي كان دافعا لإنتاجه وتصويره.

وتشارك الحوار مع مشهراوي هناء عويضة مخرجة فلسطينية والتي أخرجت احد أفلام مشروع "من المسافة صفر" متحدثة عن تجربتها في إخراج فيلمها وكيفية العمل مع رشيد مشهراوي لتقديم الحكايات الفلسطينية للعالم من أرض الواقع في فلسطين.

ويتحدث مشهراوي خلال اللقاء عن فلسفته السينمائية في الأفلام التي يخرجها والمشروع المتعلق بسينما المسافة صفر والتي تتعلق بتقديم فنون وحكايات فلسطينية تكشف للعالم ما لا يمكن كشفه بطرق أخرى.