‏كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الأم المثالية وفاء أحمد محمد، 59 عاماً، من قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، والتي فازت بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية لعام 2024، وذلك في مكتبه بديوان عام المحافظة، مشيدًا بدورها العظيم في تربية أبنائها ورعايتهم، وحرصها على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، وبعض أفراد أسرة الأم المثالية.

و‏‎أكد المحافظ، أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وتربية الأبناء وغرس القيم والمبادئ الإيجابية في نفوسهم، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أنّ تكريم الأم المثالية هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة، وأن الأم هي الأساس في بناء المجتمع وتقدمه.

يذكر أنّ قصة كفاح السيدة وفاء أحمد محمد، 59 عاماً، من قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، بدأت بعد أنّ تحملت المسئولية تجاه أسرتها فقامت بمشاركة الأم في الأعمال المنزلية وتربية أخواتها، حتى تزوجت في العشرين من عمرها وبعد مرور 3 سنوات من الزواج صارع الزوج المرض وظل طريح الفراش لمدة سنتين ثم توفي، وترك 3 أبناء من حفظة كتاب الله، هم شيماء بدير أحمد، ليسانس حقوق، ومحمد بدير أحمد، ليسانس أصول الدين والدعوة الاسلامية، وأحمد بدير أحمد.

واستكملت الأم بعدها دراستها وحصلت علي دبلوم فني، كما تحملت رعاية أبناء شقيقها الأربع بعد وفاته وأعقبها وفاة زوجته تاركة أربعة أيتام في مسئوليتها، وتستمر رحلة العطاء لتسطر قصة كفاح لإحدى عظيمات مصر.