بوريل: سأقترح استخدام عائدات من أصول روسيا المجمدة لشراء سلاح لأوكرانيا

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي.

وأضاف بوريل، للصحفيين في بروكسل، أنه سيقترح تحويل 10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تعزيز قدرة صناعة الدفاع الأوكرانية، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه سيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة.

من جانبه، قال مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تدر الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي أرباحا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بعد خصم الضرائب حتى عام 2027، اعتمادا على أسعار الفائدة العالمية.

وأكد بوريل أن الاقتراح يقضي باستخدام أرباح الأصول الموجودة في أوروبا بدلا من الأصول نفسها، مشيراً إلى أن هذا يمكن أن يدر نحو ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وتابع: "سيُقدم الاقتراح الفعلي غدا... هذا أمر متروك للدول الأعضاء للموافقة عليه".

ويوجد نحو 70% من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب في هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية البلجيكية (يوروكلير)، والتي بحوزتها ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي.