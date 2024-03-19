واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين سابقين ومسؤول حالي في مقدونيا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من المسؤولين المقدونيين الشماليين السابقين ومسؤول حالي بسبب "تورطهم في فساد كبير".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن تصرفات عمدة كاربوس ستيفكو ياكيموفسكي وعمدة كاجانيك السابق تشابير زاركو ورئيسة هيئة الادعاء الخاصة السابقة في مقدونيا الشمالية كاتيكا جانيفا "قوضت سيادة القانون وثقة الجمهور في المؤسسات الديمقراطية والعمليات العامة لحكوماتهم".

وذكر ميلر أن جانيفا، بصفتها رئيسة هيئة الادعاء الخاصة "تورطت في أعمال فساد ، بما في ذلك استخدام نفوذها السياسي وسلطتها الرسمية لتحقيق منفعة شخصية".

وتابع البيان: "هناك معلومات موثوقة بأن جانيفا طلبت وقبلت رشوة للتأثير على محاكمة تحت اختصاصها".

وقالت واشنطن إن ياكيموفسكي استغل منصبه الرسمي كعمدة لبلدية كاربوس في العاصمة سكوبي "للتدخل في عمليات التنمية الحضرية والمشتريات لصالح نفسه وشركائه".

وبالمثل، فإن زاركو متهم بالتورط "في أعمال فاسدة، بما في ذلك استخدام منصبه للتدخل في عمليات الشراء للسماح بشكل غير قانوني بالبناء على الممتلكات المملوكة للبلدية، لمنفعة نفسه وشركائه"، حسبما قال ميلر.

يشار إلى أن العقوبات الأمريكية لها تأثير تجميد أي أصول للأشخاص الثلاثة في الولايات المتحدة. وسيتم حظر التعاملات التجارية مع مواطني الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية إنها ضمت أيضا أفراد أسرهم المباشرين للعقوبات ضد المسؤولين الثلاثة.

وذكرت واشنطن: "هذه الإجراءات تجعل جانيفا يواكيموفسكي وزاركو وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين بشكل عام لدخول الولايات المتحدة".