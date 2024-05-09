يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس نهار اليوم الخميس، شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارة على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلا حتى الصباح الباكر، مائلا للحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

كما توقع الخبراء نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، فيما تتكون أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة مع ارتفاع الموج من مترين ونصف متر إلى ثلاثة أمتار، مع اتجاه رياح سطحية شمالية شرقية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، خفيفة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى 75ر1 متر مع اتجاه رياح سطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 27

العاصمة الإدارية 36 26

6 أكتوبر 36 26

بنهــــا 35 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 35 25

كفر الشيخ 35 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 35 25

طنطا 35 25

دمياط 32 22

بورسعيد 34 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 22

العريش 33 23

رفح 32 21

رأس سدر 28 19

نخل 34 19

كاترين 26 14

الطور 32 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 23

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 36 23

رأس غارب 30 20

الغردقة 32 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 23

حلايب 29 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 29 23

الفيوم 35 22

بني سويف 36 24

المنيا 37 25

أسيوط 37 25

سوهاج 37 24

قنا 36 25

الأقصر 37 26

أسوان 38 25

الوادى الجديد 36 25

أبوسمبل 35 23

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 27

المدينة 40 25

الرياض 35 20

المنامة 32 26

أبوظبى 36 26

الدوحة 37 26

الكويت 36 22

دمشق 30 15

بيروت 27 21

عمان 31 18

القدس 31 19

غزة 26 19

بغداد 31 18

مسقط 35 30

صنعاء 25 15

الخرطوم 42 26

طرابلس 21 17

تونس 20 16

الجزائر 20 12

الرباط 25 14

نواكشوط 34 22

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 25 10

إسطنبول 20 14

إسلام آباد 38 22

نيودلهى 40 27

جاكرتا 34 25

بكين 30 18

كوالالمبور 34 25

طوكيو 17 11

أثينا 21 15

روما 27 12

باريس 22 11

مدريد 27 13

برلين 21 11

لندن 23 12

مونتريال 13 07

موسكو 06 00

نيويورك 21 10

واشنطن 25 15

أديس أبابا 24 14