 مقتل 6 مسلحين في عمليتين أمنيتين شمال غربي باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 6 مسلحين في عمليتين أمنيتين شمال غربي باكستان

إسلام آباد - قنا
نشر في: الخميس 9 مايو 2024 - 9:10 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مايو 2024 - 9:10 ص

قتل ستة مسلحين، خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين، في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.

وذكر راديو باكستان، نقلا عن بيان للجيش الباكستاني اليوم، أن القوات نفذت عملية أمنية الليلة الماضية، بناء على معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين في منطقة ديرا إسماعيل خان الواقعة في الإقليم، أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين.

من ناحية أخرى، تمكنت القوات الأمنية من القضاء على مسلح، في عملية أمنية أخرى على منطقة شمال وزيرستان.

وأشار البيان إلى أن القتلى الستة، كانوا متورطين في استهداف رجال الأمن والمدنيين في المنطقة، كما تم العثور على أسلحة وذخائر ومتفجرات بحوزة المسلحين.

وتواصل القوات الباكستانية جهودها منذ سنوات، للقضاء على جماعات مسلحة تتحصن بحدودها الجبلية وتشن بين الحين والآخر هجمات ضد الأمنيين والمدنيين.

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