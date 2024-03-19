دورات تدريبية على تقنيات الذكاء الاصطناعى والقيادة التطوعية لأعضاء أندية التطوع في كفرالشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، فعاليات الدورات التدريبية عن القيادة التطوعية وتقنيات الذكاء الاصطناعى لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب "الشباسية- كفر مجر - الصافية - بلطيم - الربع - زغلول أبو زيد - البرج"؛ لإعداد كوادر شبابية واعية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن هذه الفعاليات والأنشطة تهدف إلى تنمية قدرات وطاقات الشباب التى تساهم في بناء الشخصية والهوية وتعزز روح المواطنة ونشر ثقافة التطوع في جميع المجالات، بالإضافة إلى تنمية مهارات وقدرات المتطوعين ودور مراكز الشباب في توظيف اهتمامات المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على توسيع مدارك الشباب بتطور الوسائل التكنولوجية الحديثة ودور الذكاء الاصطناعي والبرمجة الالكترونية في تطور المجتمعات.

من جهته، أضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الذكاء الاصطناعى خرج من مختبرات البحوث ومن صفحات روايات الخيال العلمي، ليصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، إبتداءً من مساعدتنا في التنقل في المدن وتجنب زحمة المرور، وصولاً إلى استخدام مساعدين افتراضيين لمساعدتنا في أداء المهام المختلفة.

أكد أن الدورات التدريبية حول القيادة التطوعية تعمل على إكساب المشاركين مهارات ومفاهيم العمل التطوعي، وكيفية استقطاب المتطوعين، ومعرفة حاجة المجتمع والمنظمات لبرامج التطوع وكيفية تصميمها.