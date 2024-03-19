روسيا تقول إنها تحقق مكاسب لكنها تجلي سكانها من بيلجورود

قالت روسيا اليوم الثلاثاء، إنها استولت على قرية أوكرانية جديدة على الجبهة الرئيسية، في الوقت الذي أعلنت أيضا عن إخلاء جماعي من منطقة بيلجورود الروسية بسبب قصف القوات الموالية لأوكرانيا، التي وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بالخونة".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تتقدم إلى الغرب من أفدييفكا، البلدة الصناعية المدمرة التي سقطت في يد الروس قبل أكثر من شهر مضى.

وأفادت الوزارة بأن قرية أورليفكا سقطت في أيدي القوات الروسية المتقدمة.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في وقت سابق أنه جاري صد الهجمات حول القرية، ولكن خرائط المراقبين العسكريين الأوكرانيين تؤكد أن هذه الجبهة انتقلت.

وفي أعقاب سقوط أفدييفكا، أمرت القيادة الأوكرانية بالتراجع إلى خط عبر بيرديتشي وأورليفكا وتونينكي لتحقيق الاستقرار في الجبهة.

وتتصدى أوكرانيا بمساعدة غربية للغزو الروسي الجاري منذ أكثر من عامين. وفي الآونة الأخيرة، وردت تقارير متزايدة عن نقص الذخيرة في الجانب الأوكراني.وتواجه كييف أيضا مشاكل متزايدة في تجنيد جنود جدد على الخطوط الأمامية.

لكن لم تكن كل الأخبار سيئة بالنسبة لكييف بعد أن أمر حاكم منطقة بيلجورود الروسية بإجلاء 9000 طفل.

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء أن السلطات الروسية ستقوم بإجلاء تسعة آلاف طفل من منطقة بيلجورود بسبب القصف من قبل القوات الموالية لأوكرانيا.

وتعرضت المدينة الروسية القريبة من منطقة خاركيف الحدودية الأوكرانية لعدد متزايد من الهجمات من قبل الميليشيات التي تقاتل إلى جانب أوكرانيا في الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية الروسية وخلالها في نهاية الأسبوع.

وقال جلادكوف، خلال اجتماع لحزب "روسيا المتحدة" الحاكم في موسكو، إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب نحو 100 آخرين بجروح في منطقة بيلجورود منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف جلادكوف أن ثلاثة أشخاص أصيبوا أيضا بجروح جراء القصف في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وكانت روسيا، التي هاجمت أوكرانيا قبل أكثر من عامين، قد قامت بالفعل بإجلاء عدد غير محدد من الأشخاص بسبب الهجمات على المنطقة في العام الماضي.

وقال جلادكوف إنه يتم الآن إجلاء الأطفال من العاصمة الإقليمية بيلجورود والمنطقة المحيطة بها وكذلك من منطقتين مجاورتين. بحسب ما ذكرت تقارير وكالات الأنباء الروسية.

وتم نقل 12 ألف طفل إلى مناطق بعيدة عن الحدود الجمعة الماضي.

ومن غير الواضح بالضبط ما هو الدور الذي تضطلع به كييف في الهجمات على الأراضي الروسية وما إذا كان القصف يأتي من قبل الروس المعارضين للرئيس فلاديمير بوتين، الذي فاز في الانتخابات التي قال مراقبون دوليون إنها مزيفة.

ولم يستبعد بوتين، أول أمس الأحد، إمكانية إعادة احتلال قواته للمناطق الحدودية الأوكرانية لتشكيل ما يشبه المنطقة العازلة ضد مثل هذه الهجمات.

وحاولت القوات الروسية غزو مدينة خاركيف في الجزء المبكر من الحرب لكن تم إجبارها على التراجع.

وتعاني ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من نيران المدفعية والصواريخ شبه المستمرة من روسيا.

وفيما يتعلق بالمعارك البحرية، تواجه روسيا أيضا انتكاسات واضحة.

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية أن أسطول البحر الأسود الروسي مضطر إلى تقييد نشاطه إلى حد كبير في الجزء الشرقي من منطقة عملياته بسبب الهجمات الأوكرانية المتكررة.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا لم تعد تمتلك قوة بحرية فعالة، إلا أنه يقال إنها نجحت في إتلاف أو إغراق حوالي 25 سفينة من أسطول البحر الأسود الروسي.

وهذا أقل بقليل من ثلث قوة الأسطول. ويقول خبراء بريطانيون إن الصواريخ والمسيرات، ومؤخرا، القوارب المسيرة المتفجرة التي يجري التحكم بها آليا عن بعد، تم استخدامها بنجاح في الهجمات على السفن الروسية.

وأضافت الوزارة البريطانية: "مع استمرار أوكرانيا في البحث عن فرص لتوجيه ضربات عن بعد، اضطرت وزارة الدفاع الروسية إلى تعزيز قواتها في البحر الأسود".