إصابة كورتوا مجددا وغيابه عن ريال مدريد لنحو ستة أسابيع

تأكد غياب البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لفترة جديدة بعد تعرضه لتمزق بسيط في أربطة الركبة اليمنى.

وغاب كورتوا بالفعل عن أغلب منافسات الموسم الحالي بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة في أغسطس الماضي.

وينافس النادي الملكي بقوة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حاليا.

ومن المتوقع غياب كورتوا لنحو ستة أسابيع مما سيحرمه من المشاركة مع منتخب بلجيكا في المباراتين الوديتين أمام ايرلندا وإنجلترا خلال الأيام المقبلة، كما قد يغيب عن مواجهتي الذهاب والإياب لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكر ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء "بعد خضوعه لفحوصات اليوم، تبين إصابة تيبو كورتوا بتمزق بسيط في أربطة الركبة اليمنى، الإصابة حدثت خلال تدريب اليوم".