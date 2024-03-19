عمال فولكس فاجن في مصنع أمريكي يقدمون طلبا للانضمام إلى نقابة عمالية

قدم العمال في مصنع فولكس فاجن في مدينة تشاتانوجا بولاية تينيسي الأمريكية التماسا إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل حتى يتمكنوا من التصويت للانضمام إلى نقابة عمال السيارات المتحدين (يو إيه دبليو).

كما لفت الإعلان الصادر عن "يو إيه دبليو" إلى ممارسات العمل غير العادلة في وحدة تشاتانوجا التابعة للشركة ومقرها ألمانيا، والتي تعد حاليا مصنع فولكس فاجن الوحيد على مستوى العالم بدون تمثيل نقابي.

وقال إيزاك ميدوز، عضو فريق الإنتاج في مصنع فولكس فاجن: "اليوم، نحن على بعد خطوة واحدة من جعل العمل الجيد في فولكس فاجن مهنة رائعة".

وأضاف: "في الوقت الحالي، نفتقد الوقت مع عائلاتنا لأن الكثير من إجازتنا المدفوعة يتم إضاعتها خلال عمليات الإغلاق الصيفية والشتوية. لا ينبغي أن نختار بين عائلتنا وعملنا. من خلال الفوز بنقابتنا وصوت حقيقي في فولكس فاجن ، يمكننا التفاوض لمزيد من الوقت مع عائلاتنا ".

وقالت النقابة إن الطلب تم بعد أن "وقعت الغالبية العظمى من العمال في المصنع على بطاقات تفويض نقابية في 100 يوم فقط". ويوظف مصنع تشاتانوجا أكثر من 4000 عامل سيارات يكسبون ما بين 40ر23 دولارا في الساعة و 40ر32 دولارا في الساعة ، مع فترة تدرج مدتها أربع سنوات للوصول إلى أعلى الأجور، وفقا للشركة.

ومع ذلك، فإن أجور شركة صناعة السيارات أقل من الأجور المتفاوض عليها في النقابة والتي تتراوح حاليا بين حوالي 25 دولارا في الساعة و 36 دولارا في الساعة لعمال الإنتاج، بما في ذلك تعديلات تكلفة المعيشة المقدرة.

وردا على الالتماس، قال متحدث باسم فولكس فاجن: "نحن نحترم حق عمالنا في عملية ديمقراطية وتحديد من يجب أن يمثل مصالحهم. سندعم بشكل كامل تصويت المجلس الوطني لعلاقات العمل حتى تتاح لكل عضو في الفريق فرصة التصويت بخصوصية في هذا القرار المهم.

وأضاف: "سيتم تحديد الجدول الزمني للانتخاب من قبل المجلس الوطني لعلاقات العمل. وتفخر فولكس فاجن ببيئة العمل لدينا في تشاتانوجا التي توفر بعضا من أفضل الوظائف ذات الأجور في المنطقة".

كما أعلنت النقابة عن خطتها لإنفاق 40 مليون دولار على تنظيم عمال إنتاج السيارات والبطاريات في العامين المقبلين. وقد حققت حتى الآن دعما بنسبة 50% في مصنع مرسيدس-بنز في ألاباما و 30% في مصنع هيونداي في ألاباما و 30% في مصنع تويوتا في ميسوري.

وفي العام الماضي، نجحت "يو إيه دبليو" في تنظيم 150 ألف عامل في مصانع السيارات غير النقابية في الولايات المتحدة مثل "فورد" و"جنرال موتورز" وستيلانتيس".