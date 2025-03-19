مواطن يطعن رئيس مدينة في قنا أثناء تنفيذ أمر إزالة

أصيب أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم، بسلاح أبيض "مطواة" أثناء قيادته حملة لإزالة التعديات في منطقة الصعايدة بدشنا، وذلك عقب مشادة كلامية مع أحد المواطنين أثناء تنفيذ قرار إزالة ضده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا يفيد بإصابة رئيس مركز ومدينةدشنا بجرح طعني في يده وبعض الجروح فى الوجه، إثر تعدي أحد المواطنين عليه أثناء تنفيذ أمر إزالة ضده، وتم نقله لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات الأولية، وقوع مشادة كلامية بين رئيس مجلس المدينة وأحد المواطنين الصادر ضدهم قرار إزالة بمنطقة الصعايدة بدشنا، احتدمت إلى اعتداء وأسفر عن إصابة رئيس المدينة بجرح في يده ووجهه.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، كما أخطر النيابة العامة لتتولى التحقيق والتى أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.